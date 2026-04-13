Mas não foi apenas em Lisboa que a situação foi complicada para os passageiros.
Mas não foi apenas em Lisboa que a situação foi complicada para os passageiros. Foto: Gerardo Santos
Sociedade

PSP avalia minuto a minuto sistema de controlo de fronteiras

O arranque do novo sistema de controlo de fronteiras começou com problemas e longas filas. Quando o tempo de espera passa dos 40 minutos, os agentes deixam de recolher as impressões digitais e fotos dos passageiros, mas não desligam o sistema, explica a PSP ao DN.
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