Roberta Metsola visita ANEPC e destaca prontidão de Portugal no combate a incêndios

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitou esta sexta-feira (26 de junho) as instalações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). A visita integrou as comemorações dos 40 anos da entrada de Portugal na União Europeia e focou-se no funcionamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e na prontidão das forças nacionais.Durante a deslocação, Roberta Metsola - que esteve acompanhada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves - conheceu detalhadamente as equipas e os meios que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), cumprimentando operacionais dos Bombeiros, da Força Especial de Proteção Civil, do ICNF, da GNR e do Exército. Numa homenagem à coragem dos profissionais, a líder do Parlamento Europeu entregou à ANEPC uma bandeira da UE que esteve hasteada em Estrasburgo em setembro de 2025, em memória das vítimas dos fogos rurais e do acidente do Elevador da Glória ocorridos no ano passado.. A visita coincidiu com a apresentação do plano para o nível máximo de empenhamento operacional (Delta), que arranca a 1 de julho e que vai mobilizar 15.149 operacionais, 3463 veículos e 81 meios aéreos no combate aos incêndios, segundo se pode ler em comunicado da ANEPC enviado às redações. No encerramento da jornada, foi ainda destacada a solidariedade internacional do país, com o anúncio do envio de uma Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa para a Venezuela, em resposta aos recentes sismos que atingiram o território venezuelano.