O presidente da Câmara de Loures assegurou que no seu concelho "as casas públicas são para quem trabalha". Rodrigo Leão deixou esta garantiu na CNN Portugal Summit subordinada ao mercado de arrendamento que se realizou esta segunda-feira, 23 de novembro, em que afirmou ter criado regras claras sobre quem tem direito a apoios.

"Para o perfil da pessoa que nós temos de apoiar, aquele que está a sentir verdadeiramente o peso da habitação, criei regras: quem vive de rendimento de inserção não tem acesso a estas casas. Ponto parágrafo. Estas casas são para quem trabalha", disse o autarca socialista citado pela CNN Portugal.

Ricardo Leão esclareceu, de acordo com a mesma fonte, que os apoios em Loures vão, sobretudo, para pessoas entre os 25 e os 40 anos, com o 12.ª ano ou licenciados e cujo agregado não aufere mais de 2.300 euros por mês. “Estamos a falar, na maioria, de gente que partilha quartos e vive na casa dos pais”, disse, assumindo-se defensor da coexistência entre o mercado livre e a oferta social.

Ricardo Leão defendeu a necessidade de mais oferta, mas também realçou a necessidade de fazer alterações à lei dos solos, ao funcionamento do IHRU e de haver uma visão supramunicipal na Área Metropolitana de Lisboa que permita “um plano rápido, coeso e estratégico."