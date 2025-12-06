Revista de imprensa. Uma central única para o INEM e os milhões gastos para voto em mobilidade desperdiçados

O Público escreve este sábado, 6 de dezembro, que comissão propõe criação de central única de atendimento para o INEM juntando CODU e SNS24. O documento com proposta de refundação do INEM já foi entregue ao Ministério da Saúde e propõe ainda a abertura do transporte não emergente de doentes ao sector privado.Este jornal traz ainda um trabalho de investigação que conta como um português desviou dezenas de milhões de euros de investidores de “vistos gold”.O Jornal de Notícias fala nos milhões gastos em 29 mil computadores para votar em mobilidade desperdiçados nas presidenciais. Segundo este jornal, o Parlamento não alterou a lei para permitir votar em qualquer parte do país. O Governo garante que os computadores estão acondicionados em "malas seguras".O JN conta ainda que o BMW do filho de Luís Montenegro foi assaltado durante um jantar na zona da Foz, no Porto. O ladrão abriu o carro e furtou mochila com equipamentos informáticos de Hugo Montenegro. A PSP recuperou tudo em tempo recorde.O Correio da Manhã dá destaque aos Ferraris da Marinha, que custam 4,1 mil milhões de euros. Refere-se às fragatas italianas aquiridas pela Armada portuguesa para cumprir missões no Atlântico.O Expresso avança que a rede montada pelo líder de grupo de tráfico de pessoas em Beja continua ativa.O Observador traz os segredos revelados pela árvore genealógica do candidati residencial João Cotrim de Fugueiredo: um casamento real,um Távora proibido e dois adversários primos.