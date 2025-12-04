Portugal escolhe fragatas italianas FREMM EVO para reforçar a Marinha

O Governo escolheu as fragatas italianas FREMM EVO para reforçar a Marinha Portuguesa, apurou a CNN Portugal e confirmou o DN junto de fonte bem colocada no processo.No total, serão três fragatas, num negócio que deverá rondar os três mil milhões de euros.As FREMM (Fragata Europeia Multi-Missão) EVO, consideradas das melhores do mundo, vão ser fabricadas pela empresa italiana Fincantieri, que tem um dos maiores estaleiros a nível mundial e é uma fornecedora habitual de navios para a Marinha norte-americana.Este investimento acontece no âmbito do programa de financiamento europeu SAFE (Security Action for Europe), que se destina a reforçar as capacidades de defesa da Europa e irá 150 mil milhões de euros em empréstimos com condições competitivas aos seus Estados-membros. No caso português, o empréstimo será no valor de 5,8 mil milhões de euros..5,8 mil milhões para as Forças Armadas. Nuno Melo revela países de origem das empresas contratadas. A Fincantieri terá sido a única empresa que garantiu a entrega das três fragatas até 2030, uma exigência de Bruxelas, o que fez a firma italiana ganhar a corrida às fragatas francesas, construídas pelo Naval Group.Como contrapartida, será feito um investimento em equipamentos, infraestruturas e formação de pessoal para o Arsenal do Alfeite para assegurar a manutenção durante o ciclo de vida das novas fragatas..Conselho de Ministros aprovou plano da Defesa para financiamento europeu de 5,8 mil milhões nas Forças Armadas. Atualmente, Portugal tem cinco fragatas (os NRP Vasco da Gama, Álvares Cabral, Corte Real, Bartolomeu Dias e D. Francisco de Almeida), todas construídas há mais de 30 anos e a necessitar de substituição nos próximos anos.Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, revelou qual a origem das empresas que foram escolhidas para fornecerem Portugal com o que classifica de "investimento histórico" nas Forças Armadas: Itália, França, Finlândia, Alemanha, Espanha e Bélgica. O governante não quis entrar em detalhes sobre todo o equipamento, nem identificar as empresas escolhidas, mas confirmou que será a Marinha, com a aquisição de novas fragatas, a destinatária da maior fatia do investimento. O ministro sublinhou que para as opções que foram tomadas foram consideradas contrapartidas que tivessem em conta o "retorno para a economia e o envolvimento da indústria nacional".