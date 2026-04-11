Revista de imprensa. Um terço de pedidos de novos cursos chumbado e época de alergias mais alargada

O Público destaca este sábado que um terço dos pedidos para abrir cursos superiores foi chumbado. Diz o jornal que no ano passado, universidades e politécnicos submeteram 336 propostas de novos ciclos de estudo. Entre os que deram entrada e os processos que vinham de anos anteriores, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) avaliou 391. Um terço não teve luz verde para avançar.No Jornal de Notícias pode ler-se que as alterações climáticas estão a intensificar sintomas e a alargar época das alergias. Verifica-se uma subida, ainda que gradual e sustentada, do consumo de anti-histamínicos em Portugal: em março, foram dispensadas cerca de 706 mil embalagens destes medicamentos nas farmácias portuguesas, mais 11% do que no mesmo mês do ano passado.O Correio da Manhã diz que as pessoas que recorreram a uma médica que está a ser investigada por facilitar reformas por invalidez a troco de mil euros arriscam prisão até 8 anos. A médica, segundo o jornal, terá viajado para Moçambique, de onde não pode ser extraditada.