Revista de imprensa. Técnicos das escolas notificados para devolver milhares de euros e as indemnizações do elevador da Glória

O Público avança esta quinta-feira que os técnicos superiores das escolas perdem pontos na carreira e são chamados a devolver milhares de euros aos Estado. O jornal conta que há vários psicólogos, terapeutas da fala e educadores sociais, vinculados às escolas pelo Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, que estão a ser notificados para devolverem verbas resultantes da progressão na carreira e que estas podem chegar aos 10 mil euros. Uma decisão judicial contraria a posição do ministério, mas já há quem tenha contraído empréstimos bancários, acrescenta.

O Jornal de Notícias destaca que Portugal está na rota de gangues sul-americanos que roubam relógios e luxo a turistas. Explica que o fenómeno está identificado pelas polícias desde 2023.

Este diário conta também que associações de pais contestam férias de verão demasiado longas, denunciando que há crianças e jovens que ficam completamente sozinhos.

O Correio da Manhã titula que o ladrão do Gangue do Rolex empunhou arma em direção a carro antes de atropelamento mortal. "Empresário, vítima do roubo e que abalroou o ladrão na fuga, assegura que não tinha intenção de provocar a morte", diz.

O Expresso conta que, quase um ano depois do descarrilamento do Elevador da Glória, e Lisboa, só estão fechados quatro dos 16 processos de indemnização das vítimas mortais. Segundo o jornal, os 24 feridos continuam em tratamento e sem a situação clínica definitivamente consolidada e a Fidelidade já suportou ou assumiu cerca de 2,3 milhões de euros em despesas relacionadas com o acidente.

O Diário de Notícias destaca que as família veem salários a fraquejar e pedem ao BCE travão nos juros.