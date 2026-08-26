Leia aqui o DN desta quinta-feira, 27 de agosto

Famílias veem salários a fraquejar e pedem ao BCE travão nos jurosÉ esta a manchete do DN. Banco Central Europeu perguntou a 19 mil consumidores, dos quais mil portugueses, que contas fazem ao rumo da inflação e do custo de vida: apontam para alívio ligeiro dos preços, mas com quebra significativa no poder de compra, com salários nominais a perderem muita força.Já na foto principal, a tragédia nos Himalaias:Rasto de morte e destruição após enxurrada no Nepal e TibeteAinda se sublinha, na Noruega:Haakon, o herdeiro moderno e popular no meio da turbulência da família realE na política destaca-se:Direita rejeita apelo da ONU para recuar nas restrições a mudar sexo de menoresDescarregue no link abaixo todo o DN:.Veja a primeira página em detalhe: