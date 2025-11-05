Revista de imprensa. Tarefeiros preparam paralisação das urgências e recorde de menores a entrar sozinhos em Portugal

Os médicos tarefeiros preparam-se para paralisar as urgências do SNS, avança o Público esta quarta-feira, 5 de novembo. Segundo este jornal, um grupo de mais de mil médicos prestadores de serviço está a preparar uma paralisação das urgências para quando sair o diploma com que o Governo quer baixar o valor por hora a pagar. Reunidos num grupo de WhatsApp, estes médicos tarefeiros pretendem parar as urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pelo menos durante três dias, segundo o jornal, que cita uma ata de uma reunião realizada na semana passada.O Público traz ainda um trabalho sobre um ano de Donald Trump na presidência norte-americana. "Da demcracia para a autocracia, a ingógnita nos EUA é a velocidade e nçao o destino", titula.O Jornal de Notícias dá destaque ao número recorde de menores estrangeiros que entraram sozinhos em Portugal. no ano passado foram 204, a maioria da Gâmbia.O Correio da Manhã faz manchete com um crime em Lisboa: "Flhos matam pai com a ajuda da mãe", titula. Os factos remontam à madrugada de 29 de abril deste ano. Uma mulher, que se encontra em liberdade, e os dois filhos, ambos em prisão preventiva, foram acusados pelo DIAP do Ministério Público de Lisboa dos crimes de homicídio (os arguidos masculinos na forma qualificada, e a mãe por omissão), e profanação de cadáver. O Expresso escreve que a AIMA está a aplicar a nova lei aos pedidos de reagrupamento familiar feitos antes das alterações e que a retroatividade está a ser contestada por imigrantes e advogados. O Observador responde a 11 perguntas que surgem com a renúncia de Pedro Delille à desfesa de José Sócrates no processo Operação Marquês.No Diário de Notícias destacamos que as cidades portuguesas recebem 38 milhões da Europa para melhorar mobilidade e assinalamos os 40 anos da primeira vez de Cavaco Silva como primeiro-ministro, que inclui uma entrevista a Mira Amaral..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 5 de novembro.O Negócios traz uma entrevista ao econimista e filósofo Francis Fukuyama, que diz que o "Estado de Direito está definitivamente a ser atacado nos EUA", Diz ainda que proprietários e imobiliário pedem garantia pública para as rendas.O Eco avança que a banca está a caminho de dividendos acima de três mil milhões. "Embora a descida das taxas de juro esteja a condicionar os resultados, o setor continua a apresentar lucros robustos e o aperto da margem financeira não deverá travar a generosidade com os acionistas", lê-se.