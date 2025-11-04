Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mira Amaral foi ministro de Cavaco Silva ao longo de dez anos. Em 1985, tinha a pasta do Trabalho e da Segurança Social
Política

Formal, exigente e pouco dado a afetos: assim se liderava o primeiro Governo de Cavaco Silva

O antigo ministro Luís Mira Amaral recorda um líder meticuloso, que promovia a união interna e impunha uma formalidade rígida. "Para nós, nas reuniões de conselho, era o senhor Primeiro-Ministro". Luís Montenegro vai homenagear esta quarta-feira, 5 de novembro, o social-democrata Aníbal Cavaco Silva, a propósito dos 40 anos desde a sua primeira tomada de posse como chefe do executivo, em 1985.
Luís Mira Amaral
Aníbal Cavaco Silva
