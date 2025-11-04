Leia aqui o DN desta quarta-feira, 5 de novembro

Cidades portuguesas recebem verba europeia de 38 milhões para melhorar a mobilidade. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 5 de novembro.Braga, Cascais e Vila Nova de Gaia são municípios apoiados pelo EIT Urban Mobility, que co-organiza o Smart Cities Expo 2025, a decorrer em Barcelona. Carris, Porto.digital e Ubiwhere participaram.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.No destaque fotográfico Cavaco Silva que esta quarta-feira assinala os 40 anos do seu primeiro governo. Influência de Cavaco já “não é nenhuma”, mas homenagem do Governo “é natural”Mira Amaral: “Cavaco Silva era muito formal, exigente e pouco dado a afetos”Outros temas:- Vital Moreira: “O perfil presidencial que defendo é de um Presidente moderador, e não perturbador.”- Relatório. Em 2024, foram diagnosticados 88 500 casos de Diabetes, o maior número em dez anos- Logística. Grupo CTT quer liderar e-commerce na Península ibérica até 2028- Alargamento. UE elogia caminho para a adesão de Kiev, mas alerta para combate à corrupção- Dhesigen Naidoo: “Portugal pode voltar a embarcar e levar ao mundo o conhecimento em energias renováveis”- 1941-2025. Dick Cheney, eminência parda dos Bush, morreu aos 84 anos- Kleber Mendonça Filho: “O Brasil possui uma força poética feita de sentimentos e espiritualidade”- Polémica. Aberto processo ao FC Porto por alegada pressão e intimidação a Fábio Veríssimo