Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cidades portuguesas receberam 38 milhões de euros da Europa para melhorar a mobilidade
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Economia

Cidades portuguesas receberam 38 milhões de euros da Europa para melhorar a mobilidade

Braga, Cascais e Vila Nova de Gaia são municípios apoiados pelo EIT Urban Mobility, que co-organiza o Smart Cities Expo 2025, a decorrer em Barcelona. Carris, Porto.digital e Ubiwhere participaram.
Carla Aguiar
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Transportes
Mobilidade
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt