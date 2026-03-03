Revista de imprensa. Receitas com multas disparam e chatbots de IA promovem casinos ilegais

O governo encaixou 87 milhões de euros em contraordenações no ano passado, avança o Jornal de Notícias estas terça-feira, 3 de março. Diz o jornal que o investimento em sistemas automáticos de controlo de velocidade se reflete nas contas do Estado.O Público diz que os principais chatbots, incluindo ChatGPT e Grok, promovem sites de jogos não licenciados e sugerem formas de contornar a auto-exclusão de jogadores e a proibição imposta a menores de idade.O Correio da Manhã recupera a históia do assassinato de Luís Miguel Grilo para dizer que a viúva, Rosa Grilo, condenado pelo assassinao do marido juntamnete com o amante, sofre na cadeia com desprezo do filho, que não a visita na cadeia.No Diário de Notícias, destaque para uma reportagem sobre os táxis no aeroporto de Lisboa, um negócio onde o lucro ilegal pode chegar aos 500 euros por dia..Leia aqui o DN desta terça-feira, 3 de março.O Negócios diz que o Preço do transporte marítimo subiu de imediato com a crise no Irão. Os armadores aumentaram o preço dos fretes esta segunda-feira, com a aplicação de taxas pela circulação em zonas de conflito. A isso vão somar-se subidas no valor dos seguros, mais tempo de viagem pelo cabo da Boa Esperança e o impacto no custo dos combustíveis.O Eco traz uma entrevista ao o reitor da Universidade Nova de Lisboa, Paulo Pereira, que diz que a Nova SBE “perderia mais do que ganharia” com cisão face à Universidade Nova.