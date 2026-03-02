Leia aqui o DN desta terça-feira, 3 de março

O assunto não poderia ser outro: a guerra no Médio Oriente é o assunto principal do DN desta terça-feira, 03 de março. É o destaque fotográfico e também as notícias principais:- Poder de compra vai ser afetado. Juros deverão subir. E custo das viagens vai aumentar- Conflito alastra no Médio Oriente e Trump diz que ataque ao Irão pode prolongar-se- "Além de não estarmosisolados, a posição de Portugal foi a correta", afirma Martins da Cruz sobre Lajes- Dilema das monarquias do Golfo: retaliar contra Irão e parecer estar ao lado de Israel ou não reagir.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do DN:.Outro destaque é de uma reportagem sobre o "negócio" dos taxistas noa aeroporto. O DN acompanhou em exclusivo uma operação da PSP. Lucro ilegal pode ser de até 500 euros por noite para taxistas.Economia: Lucro da Galp sobe para recorde de 154 milhões em 2025Lisboa: Moedas quer mais tempo para rever protocolos com juntas de freguesiaDesporto: 11.a batalha pela final: Borges aposta na união; Farioli promete ir "atrás deles"Cultura: Paulo Flores espera que a sua música crie pessoas "de alma lavada"Veja a primeira página do DN ao detalhe:.Quer receber as notícias do DN no telemóvel? Descarregue a app