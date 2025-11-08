Revista de imprensa. Quartos ao preço de metade do salário mínimo e 3600 professores na reforma este ano

Arrendar casa em Lisboa e no Porto custa metade do salário mínimo nacional, avança o Jornal de Notícias na edição deste sábado, 8 de novembro. Preços subiram 8% em 2024, de acordo com os dados do Idealista utilizados pelo diário do Norte. Em Lisboa, o valor mensal médio de um quarto é de 550 euros, e no Porto de 430 euros. Não são apenas estudantes que procuram quartos, mas também imigrantes e pessoas em situação vulnerável.O destaque fotográfico vai para os novos lugares de prática religiosa na Invicta, decorrente da imigração. Carta das Religiões do Porto identificou 135 locais de culto e nove tradições religiosas. Estudo é da Divisão da Coesão Social da autarquia da cidade, em parceria com a Universidade Lusófona.Escolas vão perder este ano 3600 professores para a reforma, o segundo valor mais elevado em 12 anos, avança o jornal Público na edição deste sábado. Já em dezembro vão aposentar-se mais 400 docentes e educadores. .O diário dá destaque fotográfico a Marques Mendes, candidato à Presidência da República, que diz que "só é possível ter gestores públicos de qualidade através de concurso público".No Correio da Manhã, a manchete vai para o empreiteiro de Montenegro que faliu no fim da obra de construção da casa do primeiro-ministro, em Espinho. Tribunal declarou insolvência da construtora no dia 15 de outubro de 2020. Casa custou 637 mil euros.O jornal avança também que a maioria das pensões sobe 2,79% no próximo ano. Nos jornais desportivos a maioria das atenções estão viradas para a segunda volta das eleições para a presidência do Benfica. "O futuro começa hoje", titula A Bola, com a capa dividida com fotografias dos dois candidatos, Rui Costa e Noronha Lopes. "Pulso firme até ao fim", escreve o Record, com 160 mil sócios convocados a escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes para liderar o clube.O Jogo dá destaque ao Futebol Clube do Porto que defronta o Famalicão este fim de semana. "Estado de Alerta" titula o jornal, avançando que "portistas vão com tudo para fechar ciclo infernal com vitória". .Benfica escolhe entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente. Já votaram mais de 23 mil sócios