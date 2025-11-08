Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Já votaram mais de 35 mil sócios. Benfiquistas escolhem entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente

Acompanhe aqui a segunda volta das eleições para a presidência do Benfica. Na primeira ronda, a 25 de outubro, votaram 86.297 sócios. Votação decorre das 8h30 às 22 horas no Continente e Madeira.
Foto: Diogo Faria Reis/Lusa

35 606 sócios já votaram, mais 15 mil do que na primeira volta à mesma hora

25 606 sócios do Benfica já votaram, de acordo com uma atualização feita por José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral, ao meio-dia.

São cerca de mais 15 mil sócios do que os que haviam votado à mesma hora na primeira volta, 20 850.

"É um numero que nos alegra e satisfaz. Não há filas de espera em secções. A situação na Quinta do Conde já foi resolvida. Onde se votava em hora e meia está-se a votar em dois ou três minutos", afirmou o dirigente, que se desvalorizou queixa de Noronha Lopes sobre uma mensagem enviada esta madrugada por Rui Costa às casas do Benfica: "Foi feito um apelo à mobilização."

Cristóvão Carvalho: "Quem ganhar as eleições será o presidente de todos os nós"

O candidato menos votado na primeira volta, Cristóvão Carvalho, apelou ao voto e à união dos benfiquistas.

“Está um dia maravilhoso. Venham votar porque é aqui o vosso sítio. benfiquistas hoje vão escolher um novo presidente. Há dois projetos bem diferentes. Quem ganhar as eleições será o presidente de todos os nós. O grande desafio do Benfica é unir os benfiquistas”, afirmou aos jornalistas, sem revelar em quem votar, numa altura em que se preparava para votar no Estádio da Luz.

Cristóvão Carvalho considera que os debates entre Rui Costa e Noronha Lopes "não foram maus debates" e acredita que será ultrapassada a fasquia dos 100 mil votantes.

Já votaram mais de 23 mil sócios

23 971 sócios do Benfica já depositaram os seus votos nas urnas, adiantou o Benfica no seu site oficial, numa atualização feita às 10h51.

"O dia está a correr muito bem. Há uma participação mais elevada a esta hora, esperemos que continue a haver. Os sócios do Benfica são o maior património do Clube. Esperávamos uma grande adesão e uma grande participação. Estamos todos a celebrar a festa da democracia benfiquista", afirma José Pereira da Costa, recandidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral (Lista G), função que exerce atualmente, à BTV.

Bagão Félix espera que o clube seja o grande vencedor no final

O antigo dirigente encarnado António Bagão Félix, candidato a presidente do Conselho Fiscal do Benfica na lista de João Noronha Lopes, expressou que o clube tem de ser o grande vencedor nas eleições que hoje decorrem.

“O Benfica tem de ser o grande vencedor, vai ser o grande vencedor. E, no final da contagem, haverá um presidente do Benfica, e esse será o único presidente do Benfica que passaremos a apoiar, independente do nosso voto, para que o Benfica cresça, ganhe, seja vitorioso e seja estável”, referiu em declarações à BTV.

Bagão Félix falou depois de exercer o seu direito de voto, no Estádio da Luz, em eleições que disputam uma segunda volta entre o presidente em exercício, Rui Costa, e o gestor e advogado João Noronha Lopes.

“Espero um dia grandioso para o Benfica, com uma votação que exceda a primeira volta. Isso seria excelente. E hoje é o dia da soberania dos sócios. É o dia da democracia do Benfica. E, portanto, independentemente dos resultados, é um momento solene, de grande simbolismo, de grande significado”, disse ainda.

Em hora e meia votaram 15 340 sócios

Em hora e meia de votação desde a abertura das urnas depositaram o seu voto 15 340 sócios, disse José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral, num primeiro balanço da votação. Trata-se do dobro da primeira volta à mesma hora, garantiu José Pereira da Costa. O responsável diz que o processo está a correr bem, com apenas uma secção a ultrapassar os 30 minutos de espera, a da Quinta do Conde, para a qual estão ser encaminhados reforços.

RuiCosta
RuiCostaFoto: Diogo Faria Reis/Lusa

Rui Costa já votou e diz-se "otimista" e "em paz"

Rui Costa, sócio 6034 do clube da Luz e um dos candidatos à presidência do Benfica nesta segunda volta, já votou no Estádio da Luz.

Rui Costa disse que "está feliz, otimista e muito em paz", e apelou ao respeito neste novo ato eleitoral.

Quanto às sondagens disse que "valem o que valem", que é preciso esperar pelo final do dia, sublinhando que na primeira volta os resultados acabaram por ser "completamente diferentes" do que diziam as sondagens.

Rui Costa disse que ficou satisfeito com a forma como decorreu a campanha para esta segunda volta, menos com o último debate. "Não deve ser um exemplo, já o lamentei", disse o candidato.

Rui Costa mostrou-se satisfeito com a afluência dos sócios às urnas, considerando que "é sinal de que podemos bater o recorde".

Sócios do Benfica escolhem novo presidente

Os sócios do Benfica vão este sábado, dia 8 de novembro, novamente a votos para escolher o presidente do clube para o quadriénio 2025-2029, num sufrágio que obrigou a uma segunda volta entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

No espaço de duas semanas, os sócios ‘encarnados’ regressam às urnas, desta vez com apenas dois candidatos, os mais votados na eleição de 25 de outubro, mas sem que nenhum conseguisse superar a barreira dos 50% de votos.

Fora da corrida ficaram o antigo presidente Luís Filipe Vieira (13,86%), João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%), enquanto Rui Costa (42,13%), atual líder do clube, e Noronha Lopes (30,26%) seguiram para a segunda volta.

O favoritismo está do lado de Rui Costa, mas importa perceber qual o sentido de voto dos sócios que não votaram em nenhum dos que seguem para a segunda volta, nomeadamente entre os apoiantes de Luís Filipe Vieira e João Diogo Manteigas.

As eleições, que tiveram uma enorme afluência de votantes na primeira volta, com a ida de 86.297 sócios às urnas – números largamente superiores ao recorde mundial que pertencia ao FC Barcelona (57.088, em 2010) -, podem eleger listas diferentes em cada órgão.

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

A segunda volta decorrerá, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.

