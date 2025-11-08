Já votaram mais de 35 mil sócios. Benfiquistas escolhem entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente

25 606 sócios do Benfica já votaram, de acordo com uma atualização feita por José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral, ao meio-dia.São cerca de mais 15 mil sócios do que os que haviam votado à mesma hora na primeira volta, 20 850. "É um numero que nos alegra e satisfaz. Não há filas de espera em secções. A situação na Quinta do Conde já foi resolvida. Onde se votava em hora e meia está-se a votar em dois ou três minutos", afirmou o dirigente, que se desvalorizou queixa de Noronha Lopes sobre uma mensagem enviada esta madrugada por Rui Costa às casas do Benfica: "Foi feito um apelo à mobilização."