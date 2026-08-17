Revista de imprensa. Problemas económicos, desporto e crime sobressaem nas primeiras páginas
Na manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 17 de agosto, pode ler-se "Choque petrolífero. Ganho de poder de compra dos salários baixa para o pior nível dos últimos três anos". Outro destaque vai para o desporto, já que "Patrícia Silva conquista bronze nos 1500 metros dos Europeus".
Quanto aos restantes jornais diários, o Jornal de Notícias escreve "Igreja evangélica usada para explorar imigrantes ilegais", em manchete. O desporto é outro dos temas a figurar na primeira página e diz respeito ao ciclismo. "Porto Sentido. Ciclista francês Alexis Guérin consagrado nos Aliados como vencedor da Volta a Portugal em bicicleta", acrescenta-se.
No Correio da Manhã, o maior destaque vai para "Mulheres escolhidas por catálogo no Elefante Branco: acusadas 12 pessoas por crimes de lenocínio e branqueamento".
No caso do jornal Público, a manchete aborda a política. "Rentrée do PS. Carneiro responde a Montenegro: 'o rei vai mesmo nu'", enquanto um segundo destaque alerta que "ondas de calor já estão a ameaçar crescimento económico na Europa".