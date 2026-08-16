Leia aqui o DN desta segunda-feira, 17 de agosto

"Choque petrolífero. Ganho de poder de compra dos salários baixa para o pior nível dos últimos três anos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 17 de agosto.Segundo dados do INE, o aumento do salário real médio em Portugal enfraquece até 1,8% por causa da corrosão provocada pelo aumento do custo de vida, da energia sobretudo. Ganho nominal mensal foi de quase 90 euros em junho face há um ano, mas a inflação consumiu o acréscimo e subida real foi de apenas 25 euros. Em destaque fotográfico nesta primeira página está a atleta Patrícia Silva, que conquistou o bronze nos 1500 metros dos Europeus (PÁG. 22)Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica completa do jornal:. Outros destaques: - ‘Rentrée’ política. Carneiro foi a Olhão evocar Guterres para a construção de uma ‘nova maioria’- Saúde. Ordem dos Médicos congratula-se com adiamento do novo sistema de gestão das listas de espera.- Negócios. Setor imobiliário nota tendência entre brasileiros que trocam EUA por Portugal- Moscovo. Maior ataque aéreo de Kiev à Rússia visa travar a montagem e produção de ‘drones’- Fogos. GNR: Detenções por crime de incêndio mais do que duplicam em 2026- Cinema: O erotismo já não é o que era- Ciclismo: Rui Oliveira vence última etapa da Volta e Alexis Guerin confirma triunfo