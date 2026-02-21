Revista de imprensa. Preço "moderado" de casas sobe para 660 mil euros e o custo de enterrar a rede elétrica

O preço máximo de venda considerado “moderado” para uma casa fixa-se nos 660 mil euros, divulga este sábado o jornal Público. Os valores são definidos pelo Código do IMT, atualizados anualmente. Desde que a medida foi apresentada pela primeira vez, o preço já subiu 2%.No JN, é apresentado o custo de enterrar os cabos da rede elétrica: o equivalente a dois aeroportos, ou cerca de 20 mil milhões de euros. A tempestade Kristin voltou a abrir o debate sobre a necessidade de melhorar a infraestrutura energética.Já no Correio da Manhã, o destaque vai para mais uma nomeação “familiar” no Governo de Luís Montenegro. Isabel Batista foi nomeada administradora dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e é casada com Gustavo Madeira, chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.O Eco noticia que o Governo planeia revogar o regime de apoio extraordinário à renda. O executivo admite falhas neste programa, que tem sido alvo de diversas queixas junto da Provedoria de Justiça..Revista de imprensa. Kristin faz 6 mil milhões de prejuízos e deita ao chão 8 milhões de árvores só em Leiria.Revista de imprensa. Do mirabolante caso de espionagem aos custos do mau tempo