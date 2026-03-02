Revista de imprensa. Planos locais de emergência desatualizados e aposta da CP na alta velocidade

A guerra no Médio Oriente marca as primeiras páginas dos jornais desta segunda-feiar, 2 de março. O Público realça ainda que a CP aposta na alta velocidade e prepara-se para a concorrência. O plano estratégico da empresa até 2032 prevê mais comboios, trabalhadores mais jovens e aumento do número de clientes e de quota de mercado, lê-se.O Jornal de Notícias diz que os planos locais de emergência estão desatualizados num terço do território. "Há mais de 100 planos locais de emergência que já deveriam ter sido revistos, e alguns nem constam do sistema implementado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil", escreve.O Correio da Manhã realça que a investigação a Nuninho Vaz Maia está demorada devido a mensagens encriptadas do cantor, que é suspeito de estar asociado a rede inernacional de tráfico de droga.No Diário de Notícias destaque para a receita histórica de 176 milhões de euros dos municípios com a taxa turística em 2025..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 2 de março.O Eco traz uma entrevista a Pedro Passos Coelho em que este defende que o Governo deveria ter tentado um acordo de legislatura com o Chega e a IL.O Negócios diz que a CP e a Fertagus estão sob pressão da Autoridade da Concorrênca para abrirem mercado. "O regulador não quer a concessão da Fertagus prorrogada além de 2031 e reclama concursos públicos internacionais em 2034 com o fim do contrato de serviço público da CP. Recomenda ainda ao Governo a avaliação de rotas com potencial atratividade comercial e que garanta nos novos contratos acesso não discriminatório a material circulante e recursos humanos", lê-se.