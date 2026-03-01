Leia aqui o DN desta segunda-feira, 2 de março

As consequências no mercado dos ataques norte-americanos e israelitas ao regime de Teerão fazem manchete do DN desta segunda-feira:Guerra no Irão faz disparar preço do petróleo Ataque causa tensão no Estreito de Ormuz com impacto global. Oito países da OPEP vão aumentar a produção, mas o reforço não deverá evitar a subida dos preços do crude e, por arrasto, dos combustíveis. Barril pode chegar a 100 dólares. No mercado OTC o Brent já subiu 10%. Também o destaque fotográfico vai para este conflito no Médio Oriente:Trump e nova liderança pós-Khamenei vão falar, enquanto Netanyahu anuncia intensificar ataquesE sublinha-se a entrevista ao especialista em Relações internacionais Luís Tomé: “Não há nenhuma hipótese, militarmente, de a China se envolver na guerra, tal como a Rússia também não”Ainda se sublinha o trabalho sobre Finanças Públicas: Municípios arrecadam receita histórica de 176 milhões de euros com taxa turística em 2025Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do DN:.Veja a primeira página em detalhe: