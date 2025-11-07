Revista de imprensa. Os gastos de Montenegro na casa de Espinho, os dois anos da Operação Influencer e o calote de deputado do Chega

O Expresso diz esta sexta-feira, 7 de novembro que o primeiro-ministro segura a ministra da Saúde com guerra a tarefeiros. Segundo o semanário, Ana Paula Martins tem planos ate à Páscoa e só nessa altura avaliará se terá força anímica e política, para prosseguir no cargo.Nesta edição, o Expresso anuncia ainda que Luís Montenegro revela ter gasto 637 mil euros a construir moradia de seis pisos em Espinho onde vive com a família. "Ao todo, além dos 100 mil euros investidos em 2015 na compra do lote onde havia antes uma casa devoluta, o primeiro-ministro disse ao Expresso que gastou 637.239,59 euros entre 2016 e 2021, incluindo na demolição da ruína, sendo que a maior parte desse montante foi gasta entre 2017 e 2020", lê-se.O Nascer do Sol dá destaque ao anúncio, em outubro, pelo ministro da Economia do maior investimento estrangeiro de sempre em Portugal: 8,5 mil milhões no Data Center de Sines. Ora, recorda o jornal, esse investimento não é novo e foi anunciado por António Costa e esteve na origem da Operação Influencer.Este semanário diz ainda que Marcelo Rebelo de Sousa tem na gaveta processo a ex-diretor do Museu da Presidência.O Público noticia que, dois anos depois, há três arguidos na operação Influencer que nunca foram ouvidos, além de que há computadores e telemóveis apreendidos nunca devolvidos e emails de arguidos por abrir. A PGR justifica-se com recurso interposto.O Jornal de Notícias escreve que o poder de compra em Lisboa é o triplo do Interior Norte e exlica que os rendimentos mais altos estão concentrados nas grandes cidades e concelhos próximos. Baião regista o pior desempenho do distrito do Porto.O Correio da Manhã destaca Filipe Melo, deputado do Chega e vice-secretário da Assembleia da República, que, segundo o jornal, é acusado de calote. O político, o mesmo que foi denunciado num plenário por ter mandado beijinhos a Isabel Moreira, terá pedido sete mil euros emprestados ao líder da concelhia de Barcelos do partido e outros dois mil euros a uma empregada doméstica e ainda não os terá pago. Uma queixa terá dado entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.Este jornal diz ainda que Secretário de Estado da Gestão da Saúde já assegurou emprego para o futuro. Depois de tomar posse, Francisco Rocha Gonçalves concorreu a professor na Faculdade de Medicina do Porto e ganhou.No Observador destaque para o anúncio de Cavaco Silva, num artigo publicado neste jornal online, de que apoiará Marques Mendes nas presidenciais de 18 de janeiro. "Gouveia e Melo pode ter muitos predicados mas não possui as competências e qualificações para exercer as funções de Presidente da República no quadro internacional incerto e complexo que se perspetiva", diz.O Negócios dá destaque à taxa sobre a banca anunciada pelo ministro das Finanças depois de saber que iria ter de devolver 200 milhões aos bancos por causa do adicional de solidariedade, chumbado pelo Tribunal Constitucional. Os bancos, CGD incluída, criticam e pedem equilíbrio no desenho da medida.No Diário de Notícias explicamos que o braço-de-ferro com médicos tarefeiros testa os limites da lei laboral. .Leia aqui o DN desta sexta-feira, 7 de novembro.No Dinheiro Vivo avançamos que Portugal vai fechar o ano com 170 mil casas vendidas. .Leia aqui o DV desta sexta-feira, 7 de novembro