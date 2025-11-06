Leia aqui o DN desta sexta-feira, 7 de novembro

Braço-de-ferro com médicos tarefeiros testa os limites da lei laboral. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 7 de novembro.Médicos tarefeiros baixam tensão e dizem que paralisação das urgências não esteve em cima da mesa e que querem negociar com ministra. Mas Governo teria muita dificuldade em obrigá-los a trabalhar, diz constitucionalista.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para o negócio imobiliário. Número de casas vendidas este ano em Portugal vai chegar quase a 170 mil, mas mercado começa a dar sinais de arrefecimentoOutros temas:- EDP vai investir 2,5 mil milhões de euros em Portugal até 2028 incentivada pela descida de impostos - OE 2026. Partidos aceleram e propostas de alteração já ultrapassam as mil.- Crime organizado. Diretor da Polícia Judiciária alerta sobre ameaça à democracia e emociona-se em Bruxelas- Belém. António José Seguro ganha lastro no Porto- Dez filmes a descobrir - Benfica. Mais de 160 mil sócios do Benfica aptos a escolher entre Rui Costa e Noronha Lopes para presidente .Descarregue a edição eletrónica do suplemento de economia Dinheiro Vivo no link abaixo: