Deputado do Chega acusado de não pagar empréstimos de 9 mil euros

O deputado do Chega Filipe Melo, que é também vice-presidente da Asembleia da República, é acusado de não pagar empréstimos no valor de 9 mil euros. Segundo avança o Correio da Manhã, a queixa deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Braga e foi apresentada por Joaquim Pinto do Vale, líder da concelhia de Barcelos daquele partido.De acordo com o jornal, Filipe Melo terá pedido dinheiro, no total de 7 mil euros, a Joaquim Pinto do Vale em três momentos: a 11 de abril de 2023 pediu 2 mil euros; a 25 de agosto de 2023 pediu 2.500 euros e em outubro de 2024 pediu mais 2.500 euros. Na mesma queixa, o deputado eleito por Braga é ainda acusado de ter recebido, no dia 28 de junho de 2024, mais 2 mil euros, por empréstimo, de uma mulher que, segundo o jornal, trabalha como doméstica em casa de Joaquim Pinto do Vale. Segundo a queixa, o dinheiro nunca lhes terá sido devolvido. O queixoso recorda que "as dificuldades económicas [de Filipe Melo] são do conhecimento público".Filipe Melo admitiu ao jornal Observador, em 2022, ter acumulado dívidas no valor de 120 mil euros mas garantiu que estas estavam liquidadas e o problema "ultrapassado". O CM recorda ainda que Filipe Melo chegou a ser condenado a pagar 80 mil euros, na sequência de três processos de execução, e teve parte do salário de deputado penhorado por uma dívida de 15 mil euros ao Colégio João Paulo II, de Braga.