Revista de imprensa. Os custos da greve geral e o plano para a água que trava transvases do Norte para o Sul

O plano para a água avança em Janeiro e trava transvases do Norte para o Sul, avança o Público este domingo, 7 de dezembro. Segundo diz o jornal, o reforço de recursos hídricos no Algarve será solucionado com captação no Pomarão, no Guadiana, e as necessidades da agricultura no Alentejo ou no Sado passam por transvases a partir do Tejo.O Jornal de Notícias diz que a greve geral de quinta-feira pode custar 792 milhões à economia. E explica que se a adesão atingir níveis máximos, o impacto será equivalente a um dia de riqueza do país.Neste jornal, destaque também para uma entrevista ao candidato presidencial Gouveia e Melo, feita em conjunto com a TSF, em que este diz que "estamos a viver uma democracia tribal".No Correio da Manhã lê-se que os famosos enganados por uma agência de celebridades, entre eles Diana Chaves, Ana Guiomar e Sofia Ribeiro, avançam para a Justiça. O valor em causa ultrapassa um milhão.O CM volta às viagens de José Sócrates, para dizer que o ex-primeiro-ministro gastou metade da pensão anual em duas viagens aos Emirados Árabes Unidos.