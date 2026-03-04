Revista de imprensa. O aumento da fatura com a guerra no Irão
Revista de imprensa. O aumento da fatura com a guerra no Irão

Leia os destaques da imprensa desta quarta-feira, 4 de março.
Sofia Fonseca
A guerra no Médio Oriente é o grande destaque fotográfico no Público desta quarta-feira, 4 de março, que também destaca o "equilibrismo" do Governo para não antagonizar os EUA na questão da Base das Lajes.

O Jornal de Notícias realça que famílias e empresas vão pagar a fatura da guerra no Irão com preços e taxas de juro mais altos.

No Correio da Manhã o destaque vai para um esquema de uma família que terá ganho cerca de 4,2 milhões a emprestar juros ilegais e usando crianças para ocultar fortuna. A acusação identifica mais de 30 vítimas.

No Diário de Notícias destaca-se que quase metade dos doentes internados corre risco de malnutrição.

Leia aqui o DN desta quarta-feira, 4 de março

O Negócios diz que a escalada do gás vai arrastar preços da luz e do aquecimento. Destaca ainda que o aeroporto e o hospital do Algarve estão na mira da Mota-Engil.

No Eco lê-se que a faturação das cinco maiores imobiliárias aumenta 24,4% à boleia de um exército de quase 25 mil vendedores de casas.

