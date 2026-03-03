Leia aqui o DN desta quarta-feira, 4 de março

Quase metade dos doentes internados corre risco de malnutrição. Esta é a manchete da edição do Diário de Notícias desta quarta-feira, 3 de março.Seis associações reuniram-se e definiram o que chamam de “primeiro plano estratégico para a nutrição clínica”. O documento, que integra dez recomendações, é apresentado esta quarta-feira e pretende “sensibilizar governantes, políticos, profissionais e sociedade”.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do DN:.No destaque fotográfico a guerra no Médio Oriente. Trump contraria Rubio e assume ter decidido ataque em resultado da sua convicção.Outros destaques:Bancos Centrais vão “esperar para ver” duração da guerra antes de mexer nos jurosSeis meses depois do acidente com o Elevador da Glória oposição pede respostas a Carlos Moedas Investigação DN: O negócio dos orçamentos para reparar telhados e os esquemas para chegar aos apoiosPSD. Montenegro vai ouvir críticas, mas Passos deverá “ficar à porta” do Conselho Nacional Jorge Araújo: “O basquetebol esqueceu-se de que precisava de mudar sempre”Documentário. Quando uma câmara de vídeo desafiou Vladimir Putin Lançamento. Unsafe Space Garden propõem ‘O Melhor e o Pior da Música Biológica’ para celebrar “os dois sítios” da vida