Revista de imprensa. MP critica PJ por atrasos na ivestigação de corrução e o caso das luzes de Natal em Lisboa

O Público destaca esta quinta-feira, 19 de março, que o Ministério Público critica a PJ por atrasos na investigação de crimes de corupção e escreve que o relatório de balanço da lei de política criminal que definiu crimes de investigação prioritária entre 2023 e 2025 alerta para a falta de procuradores, oficiais de justiça e peritos.Este jornal diz ainda que já há prazos para seguradoras esquecerem o cancro quando calculam prémios. O decreto-lei tem uma grelha de referência para várias patologias do foro oncológico, com a definição de prazos para o direito ao esquecimento que variam entre os dois e os cinco anos.Destaque também para a entrevista, feita em conjunto com a Renascença, a Francisco César, líder do PS-Açores, que acusa o PSD de tentar afastar o PS do Tribunal Constitucional e admite riscos de concentração de poder.O Jornal de Notícias dá destaque a um violador em série, que terá atacado dezenas de raparigas desde o início do ano no Grande Porto, escalando s fachados dos prédios onde estas moravam e surpreendendo-as em casa.O Correio da Manhã destaca o caso de corrupção com as luzes de Natal na autarquia de Lisboa. "Suspeitas de 400 mil euros em luvas na Câmara de Lisboa", titula, dizendo que a PJ vigiou almoço de Alberto Laplaine, secretário-geral da Câmara, com empresários.No Diário de Notícias o destaque vai para a reunião desta quinta-feira entre 14 autarcas da Grande Lisboa para acertar "luta conjunta" contra fecho de urgências..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 19 de março.No Negócios lê-se acerca do novo apio do Governo ao gasóleo.