Autarcas reúnem-se na Câmara de Vila Franca de Xira.
Autarcas reúnem-se na Câmara de Vila Franca de Xira.Paulo Spranger
Sociedade

Catorze autarcas da Grande Lisboa acertam “luta conjunta” contra fecho de urgências

Nove concelhos da Península de Setúbal, quatro de Lisboa e um de Santarém reúnem-se esta quinta-feira, dia 19, em Vila Franca de Xira, para discutirem o fecho das urgências de ginecologia-obstetrícia deste hospital e da do Barreiro e definirem protestos. Autarcas garantem que tudo farão para voltar a ter “os serviços a funcionar em breve”.
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