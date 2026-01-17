Revista de imprensa. Mais médicos estrangeiros (mas não no SNS) e Espanha como entrave para Centeno no BCE

Mais médicos estrangeiros estão a atuar em Portugal, mas uma minoria está a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde (SNS). É uma notícia avançada pelo Público este sábado. Outro destaque do jornal é uma reportagem sobre docentes que, por conta dos altos preços da habitação, estão a viver em residências partilhadas.Já o Observador divulga uma entrevista com Mário Centeno, que está em busca de ser o novo vice-presidente do Banco Central Europeua (BCE). Na entrevista, o antigo presidente do Banco de Portugal admite que a vizinha Espanha é uma "pedra no sapato" deste objetivo. O Correio da Manhã traz detalhes da operação Harry Potter, realizada pela Polícia Judiciária (PJ) esta semana. O dono de um ginásio e outros empreendimentos, conhecido pela alcunha Harry Potter, foi um do visados da Judiciária nesta ação de combate ao tráfico de substâncias e métodos proibidos.No Jornal de Notícias, o destaque é uma notícia sobre uma quebra no mercado de venda de motas. Um dos fatores apontados para esta descida é uma diminuição na procura de modelos até 125 centímetros cúbicos. E, aqui no DN, a manchete desta manhã é a entrevista do porta-voz da direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre os agentes acusados de tortura. Segundo o intendente Sérgio Soares, “alguma coisa falhou” no caso que envolve alegados crimes cometidos por agentes da PSP, mas rejeita qualquer diminuição dos critérios de recrutamento.