Revista de imprensa. Jovem que matou a mãe e vitória do Benfica dominam manchetes

"Rapaz mata mãe e dorme com cadáver em casa", é o que encontramos em manchete no CM. O segundo destaque vai para "Benfica com muitos nervos e pouco coração", após o empate dos 'encarnados' na Liga Europa, que valeu o apuramento.

O JN traz o caso de um homem que "Foi absolvido de violência doméstica antes de matar a ex-mulher", aponta-se. Adicionalmente pode ler-se "Águia sem chama: equipa de Marco Silva segue para o play-off da Liga Europa depois do empate na Escócia".

"Mais de um quarto das novas viaturas de emergência do INEM só chega em 2027", lê-se em manchete no Público. O outro destaque salienta "Kelela e o RGB em 2026: 'prefiro ser interessante a ser fácil de digerir'".