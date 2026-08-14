Revista de imprensa. Jovem que matou a mãe e vitória do Benfica dominam manchetes
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Jovem que matou a mãe e vitória do Benfica dominam manchetes

Veja os principais temas em destaque na imprensa nacional desta sexta-feira, 14 de agosto.
Tomás Gonçalves Pereira
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No Diário de Notícias, lê-se que, sobre a "Morte de Odair: norma 'secreta' da PSP admite disparos sobre pessoas desarmadas", em manchete. Outro destaque vai para o tema da insegurança. «Os 'históricos' e a "impunidade" nesta emblemática artéria de Lisboa», salienta-se.

Revista de imprensa. Jovem que matou a mãe e vitória do Benfica dominam manchetes
Leia aqui o DN desta sexta-feira, 14 de agosto

"Rapaz mata mãe e dorme com cadáver em casa", é o que encontramos em manchete no CM. O segundo destaque vai para "Benfica com muitos nervos e pouco coração", após o empate dos 'encarnados' na Liga Europa, que valeu o apuramento.

O JN traz o caso de um homem que "Foi absolvido de violência doméstica antes de matar a ex-mulher", aponta-se. Adicionalmente pode ler-se "Águia sem chama: equipa de Marco Silva segue para o play-off da Liga Europa depois do empate na Escócia".

"Mais de um quarto das novas viaturas de emergência do INEM só chega em 2027", lê-se em manchete no Público. O outro destaque salienta "Kelela e o RGB em 2026: 'prefiro ser interessante a ser fácil de digerir'".

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Revista de imprensa. Histórico eclipse domina primeiras páginas
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