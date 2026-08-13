Revista de imprensa. Histórico eclipse domina primeiras páginas

O histórico eclipse da véspera domina as primeiras páginas dos generalistas portugueses nesta quinta-feira, 13 de agosto.

"E do dia se fez noite", pode ler-se na manchete do Público, que fala no "dia em que Portugal viu o Sol esconder-se por 26 segundos".

No Jornal de Notícias, além do destaque para o eclipse que arrastou multidões, as atenções centram-se ainda nas novas bolsas para alunos deslocados, que não exigem contrato de arrendamento. O susto que Marcelo Rebelo de Sousa apanhou no Algarve também mereceu espaço considerável na primeira página.

No Correio da Manhã, a manchete vai para a tempestade que arrastou turistas portugueses no mar Adriático, na Croácia. "País fascinado com eclipse" e "Marcelo sofre susto no Algarve" também são outras das principais chamadas de primeira página.

Já no Diário de Notícias, os "milhões de olhos voltados para o céu para contemplar" o eclipse solar, "fenómeno que apenas se repetirá no século XXII", é o principal destaque. Nota ainda para o tempo de espera nas urgências, que ultrapassa as sete horas e deverá aumentar na próxima semana