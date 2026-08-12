Leia aqui o DN desta quinta-feira, 13 de agosto

Os problemas do SNS fazem manchete do DN deste dia:

Tempo de espera nas urgências ultrapassa as sete horas e deverá aumentar na próxima semana

Às 12h00 desta quarta-feira, o tempo de espera para doentes urgentes em Lisboa e Vale do Tejo era de 7h16m e no Algarve era superior a 6h, quando o máximo deveria ser de 60 minutos. Melhorou durante a tarde, mas é possível que o cenário se agrave a partir de segunda-feira, diz a Fnam. Direção-executiva do SNS confirma constrangimentos, mas garante que, ao final do dia, os tempos de espera tinham normalizado.

Já a foto principal vai para o eclipse solar:

Milhões de olhos voltados para o céu para contemplar fenómeno que apenas se repetirá no século XXII

E ainda se destaca:

Aisha Farooqi, embaixadora do Paquistão em Portugal: Pacto de Defesa com Turquia e Arábia Saudita “não é contra qualquer país”

Descarregue a edição eletrónica completa no link abaixo: