Leia aqui o DN desta sexta-feira, 14 de agosto

Morte de Odair: norma ‘secreta’ da PSP admite disparos sobre pessoas desarmadasÉ esta a manchete do DN desta sexta-feira, edição de fim de semana. Ministério Público vê “precedente grave” na decisão do tribunal que considerou disparos de agente da PSP contra homem desarmado como legítima defesa, embora excessiva. Mas uma norma interna da PSP valida disparo contra pessoas desarmadas, desde que “possuam e usem capacidades ou habilidades físicas superiores” às do agente e o agridam.Já na foto principal, reportagem DN sobre a insegurança:Os ‘históricos’ da Rua Augusta e a “impunidade” nesta emblemática artéria de LisboaE ainda se sublinha, no Turismo:Portugueses nunca gastaram tanto em viagens ao estrangeiroEsta é um dos vários artigos que pode ler no Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN, disponível aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 14 de agosto.E porque é sexta-feira, é também dia de DN Sport, o suplemento de Desporto do DN, que pode descarregar aqui:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 14 de agosto.Quanto à edição eletrónica deste dia do DN, esta encontra-se disponível no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: