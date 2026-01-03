Revista de imprensa. Governo congelou verbas a 283 câmaras

O dia acordou com a notícia de um ataque dos Estados Unidos à Venezuela, mas há outros destaques na imprensa deste sábado, 3 de janeiro. O Público traz uma entrevista a Gouveia e Melo, na qual o candidato à presidencia diz que, se fosse trabalhadador, não teria feito greve. Este jornal diz ainda que Euribor em torno dos 2% estabilizará prestação da casa em 2026.O Jornal de Notícias avança que o Governo congelou verbas a 283 câmaras por atraso a enviar dados financeiros.No Correio da Manhã a história do "Procurador corrupto reza na cadeia por perdão". António Carvalho foi condenado a oito anos de prisão. Vendeu casa dos pais e favoreceu empresários a troco de dinheiro.