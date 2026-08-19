Revista de imprensa. Estudo sobre Segurança Social, saúde mental nos polícias e incêndios no Norte em destaque

Os atrasos nos serviços públicos fazem a manchete do DN desta quarta-feira, 19 de agosto: "Empresa na hora? Registos Comerciais têm mais de dois mil dias de atraso". A crise no alojamento universitário é outro dos destaques desta edição.

No jornal Público, refere-se que o grupo de trabalho para a reforma da Segurança Social, liderado pelo economista Jorge Bravo, "propõe contas individuais, mas mantém sistema público de repartição". O tema é também destacado no DN, que indica que o "Governo afasta reforma estrutural da Segurança Social nesta legislatura".

O mesmo tema também é assinalado no Correio da Manhã. "Sistema de pensões com buraco de 1,9 mil milhões de euros", lê-se na manchete do jornal que também destaca "os fogos que ameaçam aldeias do Norte".

Já o Jornal de Notícias escreve que "um terço dos polícias tem a saúde mental em risco", dando conta que os "níveis de stress" são "elevados", mas "poucos procuram ajuda profissional".

Na primeira página do Negócios, escreve-se que "as tarifas de acesso às redes em Baixa Tensão Normal (BTN), que abrange a generalidade dos consumidores domésticos e também pequenos negócios, estão atualmente cerca de 13% abaixo dos níveis registados em 2014, ano em que o Estado concluiu a privatização da REN", de acordo com os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). "No mesmo período, a rede cresceu mais de 1.300 quilómetros", refere ainda o jornal.