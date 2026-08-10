Revista de imprensa. Empresa portuguesa citada pelo FBI e metro quadrado no Algarve a superar os 10 mil euros

"Chega e PS acusam Governo de falta de transparência em negócio de 3,9 mil milhões". É a manchete do DN da edição desta segunda.Chega e PS querem esclarecimentos sobre compra de três fragatas à Fincantieri, num dos maiores negócios de sempre em Portugal. Empresa que representava os italianos desde 2017 terá sido afastada antes do acordo final, perdendo comissão de 90 milhões.Na foto em destaque na primeira página, a reportagem do DN Brasil. "Insegurança jurídica e xenofobia: o que leva os brasileiros a trocarem Portugal por Espanha"..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 10 de agosto.O FBI identifica uma empresa portuguesa em rede de venda de helicópteros para o Irão, revela o Público na sua manchete. É uma sociedade à qual Miguel Frasquilho, antigo presidente da TAP e da AICEP, esteve ligado.Um juiz de Portimão condena condutor alcoolizado com crimes de outra pessoa, diz o destaque do Correio da Manhã. Um juiz do Tribunal de Portimão condenou o homem por desobediência, usando parte da fundamentação de outro processo, com pormenores de outro crime e deixando até o nome do outro arguido.O Jornal de Notícias chama a atenção para o número de trabalhadores do Fisco, que continua a cair, ao passo em que aumentaram os dirigentes. No espaço de 14 anos, os efetivos baixaram 15,5% (menos 1835).O reembolso do Fundo de Resolução ao Estado e bancos está em risco, alerta o Negócios. O chumbo do Tribunal Constitucional arrisca travar a transferência de dois mil milhões.Já o Jornal Económico traz uma entrevista a Marlos Gonçalves, CEO da mediadora de luxo em Portugal, que analisa a chegada do preço do metro quadrado no Algarve a um patamar que supera os dez mil euros..Alstom e Talgo discutem bitola ibérica e manutenção no concurso de alta velocidade da CP.Preços dos combustíveis voltam a ficar abaixo de 2 euros