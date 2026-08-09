Leia aqui o DN desta segunda-feira, 10 de agosto

"Chega e PS acusam Governo de falta de transparência em negócio de 3,9 mil milhões". É a manchete do DN desta edição.Chega e PS querem esclarecimentos sobre compra de três fragatas à Fincantieri, num dos maiores negócios de sempre em Portugal. Empresa que representava os italianos desde 2017 terá sido afastada antes do acordo final, perdendo comissão de 90 milhões. Ventura diz ao DN que vai chamar ministro Nuno Melo ao Parlamento, para responder se há outros intermediários a receber comissões. PS acusa Governo de não responder aos deputados.Na foto em destaque, a reportagem do DN Brasil. "Insegurança jurídica e xenofobia: o que leva os brasileiros a trocarem Portugal por Espanha".Mais destaques da edição:- Fogos: Seguro critica falhas na prevenção dos incêndios;- Astronomia: “O privilégio de assistir a um fenómeno único”: Bragança prepara-se para o eclipse total do Sol;- Entrevista a Anabela Veloso: Ordem dos Solicitadores quer mais funções na revisão do estatuto e aumentar quadros;- Caso MAI: “Não há elementos que ponham em causa a manutenção de Luís Neves no Governo”, diz Diogo Feio;- Combustíveis: Preços voltam a ficar abaixo de 2 euros por litro, mas incerteza mantém-se;- Médio Oriente: Israel dá nega a Trump com eleições à porta e continua a atacar o Hamas;- Eleições no Brasil: Filho de Lula é o maior trunfo eleitoral do filho de Bolsonaro;- Cultura: “Quero continuar a olhar para o futuro com este disco”, diz Anabela;- Ciclismo: Anicolor tem hoje duas cartas para vencer a Volta a Portugal;- Confederação Helvética: “O autoproclamado ‘rei da Suíça’ que tenta construir um ‘império’ graças a lacuna na lei”..Veja a primeira página ao detalhe: