Revista de imprensa. Detetives sem enquadramento legal e imigrantes com maior disponibilidade para aceitar trabalho

Este domingo, 25 de janeiro, o Público destaca que em 2025 quase um terço dos desempregados colocados pelo IEFP são estrangeiros, uma percentagem que mais do que duplicou face a 2022. Diz o jornal que os dados mostram maior disponibilidade dos imigrantes para aceitar trabalho.O Jornal de Notícias diz que a profissão de detetive privado está sem enquadramento legal há mais de 30 anos.Este jornal conta ainda que uma produtora da série Games of Thrones foi vítima de agressão sexual no Fundão, durante as filmagens, por um massagista do hotel onde o staff da prequela House of the Dragon estava hospedado. Esse homem foi agora condenado pelo Tribunal de Castelo Branco a uma pena suspensa de dois anos de prisão e ao pagamento de cerca de 30 mil euros à mulher."Políticos acumulam duas pensões vitalícias". Este é o título em destaque na primeira página do Correio da Manhã, que diz que o exercício das funções de deputado e de governante dá direito a duas subvenções mensais vitalícias. Armando Vara, exemplifica, recebe estas duas pensões vitalícias, no total de 5729 euros por mês.O cerco de um grupo de adeptos às instalações do Benfica no Seixal também está relatado neste jornal, bem como nos desportivos. No entanto, nestes últimos, é a vitória do Sporting frente ao Arouca que está em destaque na primeira página.