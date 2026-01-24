Cerca de 200 adeptos no Seixal. Benfica diz que encontro "decorreu num ambiente de enorme respeito e espírito construtivo"
Desporto

Cerca de 200 adeptos no Seixal. Benfica diz que encontro "decorreu num ambiente de enorme respeito e espírito construtivo"

Grupo de cerca de 200 adeptos cercaram durante a manhã as instalações do Centro de Estágios do Benfica. Estiveram reunidos com José Mourinho, Simão Sabrosa e os capitães da equipa. Já abandonaram o espaço.
Publicado a

Cerca de 200 adeptos bloquearam o acesso ao centro de estágios do Benfica no Seixal, na manhã deste sábado, 24 de janeiro, segundo avançou o Correio da Manhã. De acordo com este jornal, estes adeptos exigem falar com a direção do clube.

Inicialmente, quatro destes adeptos terão tido autorização para entrar nas instalações do Benfica no Seixal, mas depois terá sido autorizada a entrada de todos os adeptos.

A PSP mobilizou reforços para o local, mas não houve registo de incidentes.

Estes adeptos reuniram-se com o técnico José Mourinho, com o diretor técnico Simão Sabrosa e ainda com os capitães de equipa, Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo, disse entretanto o clube em comunicado. Após esse encontro os adeptos abandonaram as instalações do clube.

Nesse comunicado, o Benfica esclarece que "a conversa, na qual tomaram a palavra os representantes do grupo de adeptos e também Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo, terminando com a garantia de reforço do compromisso de união que, mais do que nunca, deve imperar nesta fase, perante os desafios que se colocam ao SL Benfica até final da época".

O Benfica realça que o grpo de adeptos, que "de forma espontânea e pacífica", foi ao centro de estágios, foi "convidado e autorizado a entrar" nas instalações por parte do diretor-geral, Mário Branco. 

Em declarações à BTV (em substituição da habitual conferência de antevisão), José Mourinho não foi confrontado com esta situação. O técnico disse que não ganhar ao Estrela da Amadora, este domingo, está fora de questão. "Está a faltar-nos resultado e o resultado é importante", admitiu o treinador, considerando o resultado com o Estoril "completamente fora do contexto".

Esta ação dos adeptos estará relacionada com os resultados da equipa, que perdeu em Turim (2-9) com a Juventus na quarta-feira, dizendo praticamente, adeus ao apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O clube, que ocupa o terceiro lugar na Liga Portugal com 42 pontos (menos 10 que o FC Porto), defronta domingo, o Estrela da Amadora, às 18h00.

Cerca de 200 adeptos no Seixal. Benfica diz que encontro "decorreu num ambiente de enorme respeito e espírito construtivo"
Rui Costa defende "comportamento exemplar" do reforço Rafa Silva
Benfica
adeptos
Diário de Notícias
www.dn.pt