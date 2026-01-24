Cerca de 200 adeptos no Seixal. Benfica diz que encontro "decorreu num ambiente de enorme respeito e espírito construtivo"

Cerca de 200 adeptos bloquearam o acesso ao centro de estágios do Benfica no Seixal, na manhã deste sábado, 24 de janeiro, segundo avançou o Correio da Manhã. De acordo com este jornal, estes adeptos exigem falar com a direção do clube. Inicialmente, quatro destes adeptos terão tido autorização para entrar nas instalações do Benfica no Seixal, mas depois terá sido autorizada a entrada de todos os adeptos.A PSP mobilizou reforços para o local, mas não houve registo de incidentes.Estes adeptos reuniram-se com o técnico José Mourinho, com o diretor técnico Simão Sabrosa e ainda com os capitães de equipa, Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo, disse entretanto o clube em comunicado. Após esse encontro os adeptos abandonaram as instalações do clube.Nesse comunicado, o Benfica esclarece que "a conversa, na qual tomaram a palavra os representantes do grupo de adeptos e também Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo, terminando com a garantia de reforço do compromisso de união que, mais do que nunca, deve imperar nesta fase, perante os desafios que se colocam ao SL Benfica até final da época".O Benfica realça que o grpo de adeptos, que "de forma espontânea e pacífica", foi ao centro de estágios, foi "convidado e autorizado a entrar" nas instalações por parte do diretor-geral, Mário Branco. Em declarações à BTV (em substituição da habitual conferência de antevisão), José Mourinho não foi confrontado com esta situação. O técnico disse que não ganhar ao Estrela da Amadora, este domingo, está fora de questão. "Está a faltar-nos resultado e o resultado é importante", admitiu o treinador, considerando o resultado com o Estoril "completamente fora do contexto". Esta ação dos adeptos estará relacionada com os resultados da equipa, que perdeu em Turim (2-9) com a Juventus na quarta-feira, dizendo praticamente, adeus ao apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.O clube, que ocupa o terceiro lugar na Liga Portugal com 42 pontos (menos 10 que o FC Porto), defronta domingo, o Estrela da Amadora, às 18h00..Rui Costa defende "comportamento exemplar" do reforço Rafa Silva