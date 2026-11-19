Revista de imprensa: das "coligações negativas" no Orçamento ao novo gigante ibérico dos lacticínios
Com o arranque das votações do Orçamento de Estado na especialidade a marcarem presença em praticamente todas as primeiras páginas dos jornais desta quinta-feira, 19 de novembro, as manchetes do diários generalistas disponíveis nas bancas são dedicadas, no entanto, a temas distintos.
No , o destaque principal vai para uma fusão no setor dos lacticínios: “Lactogal e Pascual ensaiam fusão para criar gigante ibérico nos lacticínios”. Os dois grupos juntos têm um volume de negócios de cerca de 2100 milhões de euros e empregam quase 5000 pessoas, acrescenta o jornal. A grande fotografia de primeira página, no entanto, vai para o lançamento do videojogo GTA VI: “Chegou o jogo que quer conquistar o mundo”.
No , a manchete é para um caso de polícia: “Empresário e feirante suspeitos de lavar 125 milhões em notas”. Imigrante chinês construiu 51 empresas de fachada, com ajuda de um comerciante do Bairro do Cerco (Porto), para branquear lucros de seis lojas. No destaque fotográfico estão as “greves nas escolas que estão a obrigar pais a tirar férias”.
O tema das greves que podem afetar as escolas é também a manchete do desta quinta-feira: "Contestação: quatro greves até 2 de dezembro podem fechar escolas".
Já o destaca um assalto a um banco em Palmela. “Dupla armada tranca bancários em cofre”. E dá a fotografia principal da primeira página ao encontro entre Trump, Xi e Putin na China. “Cimeira define futuro do mundo”.
Entre os jornais económicos, as votações do Orçamento ganha mais destaque. No , “medidas do PS atiram excedente de Sarmento para défice de 0,3%”. No : “Primeiro dia de votações já teve coligações negativas”.
Já nos desportivos, traz em destaque “os ficheiros secretos de Paulo Fonseca” no Sporting. destaca outro sportinguista: “Altimira sonha alto.” traz uma entrevista com o jogador do FC Porto William Gomes: “O meu coração só pensa no FC Porto”.