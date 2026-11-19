Com o arranque das votações do Orçamento de Estado na especialidade a marcarem presença em praticamente todas as primeiras páginas dos jornais desta quinta-feira, 19 de novembro, as manchetes do diários generalistas disponíveis nas bancas são dedicadas, no entanto, a temas distintos.

No Público , o destaque principal vai para uma fusão no setor dos lacticínios: “Lactogal e Pascual ensaiam fusão para criar gigante ibérico nos lacticínios”. Os dois grupos juntos têm um volume de negócios de cerca de 2100 milhões de euros e empregam quase 5000 pessoas, acrescenta o jornal. A grande fotografia de primeira página, no entanto, vai para o lançamento do videojogo GTA VI: “Chegou o jogo que quer conquistar o mundo”.

No Jornal de Notícias , a manchete é para um caso de polícia: “Empresário e feirante suspeitos de lavar 125 milhões em notas”. Imigrante chinês construiu 51 empresas de fachada, com ajuda de um comerciante do Bairro do Cerco (Porto), para branquear lucros de seis lojas. No destaque fotográfico estão as “greves nas escolas que estão a obrigar pais a tirar férias”.