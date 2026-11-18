"Contestação: quatro greves até 2 de dezembro podem fechar escolas". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira.Professores, trabalhadores não-docentes e outros profissionais da Administração Pública estão abrangidos por quatro paralisações convocadas entre esta sexta-feira e 2 de dezembro. Adesão poderá afetar o funcionamento das escolas, incluindo as atividades letivas, os refeitórios e os serviços de portaria e limpeza.Em destaque fotográfico nesta primeira página, os novos elementos sobre a tragédia do Elevador da Glória. "Relatórios revelam falhas em quatro elevadores de Lisboa. Oposição acusa Moedas de os ocultar".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Alerta: BCE compara ‘boom’ da IA com bolha do ‘subprime’ que levou à grande crise da dívidaSaúde: Câmara de Almada recorre a faculdade privada para dar cheque-dentista a crianças sem apoioTrilateral: Xi e Putin concertam posições antes da reunião com TrumpHabitação: Preço das casas em Lisboa afasta compradores e promotores da capitalBelém: Seguro anuncia segunda Presidência Aberta, dedicada à Coesão SocialReligião. Gerald Musa: “Em algumas zonas da Nigéria, torna-se cada vez mais perigoso ser cristão”Teatro. Elsa Valentim: “Os pequenos poderes acabam por conseguir contaminar tudo à volta”