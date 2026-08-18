Revista de imprensa. Crise no setor automóvel e entrada do Governo no capital da REN em destaque

O tema da decisão política de entrada no capital da empresa que gere a rede elétrica nacional faz manchete do DN. "Regresso do Estado à REN só está nos programas dos partidos à esquerda do PS".

O Negócios também destaca o tema, apontando que o Governo agiu com antecedência para a compra da REN, tendo um cronograma detalhado sobre as diferentes fases do processo.

O Correio da Manhã traz pormenores do incidente em Vila Mou, Viana do Castelo, em que um professor incendiou a própria casa, resultando na morte da sua mãe, de 71 anos, por inalação de fumos. A avó do docente, que também estava na casa, sobreviveu.

Na primeira página do Jornal de Notícias, a crise no setor automóvel. A análise fala no recuo da produção na Alemanha e em Espanha, que ameaça as fábricas nacionais de componentes automóveis, altamente dependentes dos dois mercados. A Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) estima que haja mais de mil postos de trabalho em risco.

O Público revela que os processos executivos pendentes nos tribunais, a maioria dos quais são ações de cobrança de dívidas, caíram para menos de metade na última década, segundo números da Direcção-Geral da Política de Justiça relativos ao primeiro trimestre deste ano. No final de março, a duração média dos processos executivos era de 35 meses, o valor mais baixo dos últimos dez anos.

Já o Negócios olha para os números do Banco de Portugal e mostra que as exportações de serviços informáticos quadruplicaram em 10 anos. Ainda que o turismo seja a grande estrela das exportações de serviços, nenhum outro setor acelerou tanto na última década como o segmento das TIC, que pesa agora 9% nos serviços.