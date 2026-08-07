Revista de imprensa. Combate à sinistralidade rodoviária estagna e Montenegro falha promessa

O combate à sinistralidade rodoviária estagnou na última década, uma vez que o número de mortes nas estradas no ano passado (589) é muito idêntico ao de 2015 (593), revela o Público na primeira página desta sexta-feira, 7 de agosto, que também destaca o filme Playback, sobre a vida do cantor Carlos Paião.No Jornal de Notícias, além das vitórias europeias de Benfica e Sp. Braga é noticiado na primeira página que só um terço dos apoios para comprar fogões e cilindros vai para os mais pobres. Maioria dos beneficiários do E-Lar, programa criado para combater a pobreza energética e que distribuiu 66 milhões de euros, é da classe média.Já o Correio da Manhã destaca que Luís Montenegro falhou a promessa de que não ia tirar férias neste verão, para “coordenar atividade do Governo”. O periódico apanhou o primeiro-ministro em praia do Algarve com a família e amigos, entre os quais o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.No Diário de Notícias, o destaque vai para o balanço dos primeiros seis meses de António José Seguro na Presidência da República e para a produção de vinho em Portugal, que está a ser maior "do que o mercado quer"..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 07 de agosto.Quanto aos jornais de economia, a edição deste fim de semana do Negócios tem como manchete que o Bankinter perdeu no Supremo Tribunal de Justiça mais de 6 milhões para ex-trabalhadores da falida Soares da Costa.Já o Jornal Económico destaca que a maioria dos países da União Europeia aumentou mais o salário mínimo do que Portugal.