Leia aqui o DN desta sexta-feira, 07 de agosto

A situação na Agricultora faz manchete no DN deste fim de semana:Portugal está a produzir muito mais vinho do que o mercado querO setor do vinho está a enfrentar desafios estruturais em toda a linha, e o fenómeno é mundial. Falamos de margens esmagadas, custos em alta, consumo em queda e risco real de consolidação. O DN/Dinheiro Vivo foi falar com produtores, enólogos e governantes, para perceber se o país está pronto para enfrentar os desafios que estão à porta.Ainda sobre este tema:José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Mar: “O Governo não ignora as dificuldades e nunca aceitou que o produtor continuasse a ser o elo mais frágil da cadeia”Descarregue o Dinheiro Vivo aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 07 de agosto.O grande destaque fotográfico vai para:Seguro em Belém: Seis meses depois da eleição, a prudência começa a parecer ausência?E ainda se sublinha a reportagem:O corredor e a cela de espera: quando a fronteira não abre no Aeroporto de LisboaEste é também dia de DN Sport:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 07 de agosto.Descarregue a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: