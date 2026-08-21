Revista de imprensa. A esperança na vacina contra o cancro e Benfica com um pé na Liga Europa

A vitória desta quinta-feira do Benfica sobre o Aarhus (3-1), na primeira-mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, é o denominador comum de quase todas as primeiras páginas dos jornais portugueses nesta sexta-feira, 21 de agosto.

"Governo afasta acordos de regime com PS nas escolhas para as secretas", é um dos principais destaques da primeira página do Público, que dá conta que o executivo entende como "normalidade" escolher o nome para o Serviço de Informações de Segurança e só depois informar os socialistas.

Já o Jornal de Notícias destaca a vitória do Benfica sobre o Aarhus (3-1) na primeira-mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa e as "centenas de quilómetros" que os imigrantes têm de fazer para ir a "consultas de dois minutos na AIMA".

No Correio da Manhã, além do triunfo que permitiu ao Benfica meter um "pé" na Liga Europa, a chamada de capa mais forte vai para a vacina que traz esperança no combate ao cancro.

No Diário de Notícias, o destaque vai para uma entrevista a Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde do Governo de António Costa; e para a execução orçamental do Orçamento de Estado de 2026, com o IVA a dar folga, mas os juros da dívida disparam.