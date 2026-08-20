Leia aqui o DN desta sexta-feira, 21 de agosto

A execução orçamental é o assunto de manchete do DN deste dia:IVA dá folga ao Orçamento do Estado, mas juros da dívida disparam Orçamento de 2026 está dentro dos limites de segurança, mas à mercê de volatilidade em várias rubricas na despesa e nas receitas. Receita fiscal está quatro mil milhões de euros abaixo do normal a meio do ano, mas coleta de IVA evita que impacto seja maior. Juros da dívida derrapam, mas atraso no investimento poupa dois mil milhões.Este é um dos temas do Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN que pode descarregar aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 21 de agosto.Já a foto principal vai para entrevista ao antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes:“Preservar o SNS não significa conservá-lo tal como existe”Ainda se sublinha:José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio Nacional da Ajuda ee do Museu do Tesouro Real: “D. Manuel foi salvo, provavelmente, pelo ramo de flores com que D. Amélia bateu na cara do regicida” E também: Quem é Natalie Harp, a “impressora humana” de Trump?Além de que, por esta ser uma edição de fim de semana, pode ainda descarregar o DN Sport, o suplemento de Desporto do DN: .Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 21 de agosto.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: