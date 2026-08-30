Revista de imprensa. Avalanche nos tribunais com lei do retorno e preço das casas na periferia

O Público escreve este domingo que os tribunais antecipam uma avalanche de processos com a nova lei de retorno. De acordo com este jornal o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais diz que as mudanças nas leis “não podem continuar a ser aprovadas sem estudo de impacto nos tribunais”.

O jornal traz ainda uma entrevista a Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, que diz que o pior da prisão foi “a gestão do vazio”.

O Jornal de Notícias destaca que o preço das casas juno às grandes cidades já leva quase metade dos salários. "Já há concelhos nas periferias dos grandes municípios das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa e de cidades de maior dimensão, como Braga e Guimarães, onde a taxa de esforço para comprar uma casa ultrapassa os 35% e os 40%. Há municípios, como Espinho, onde a taxa de esforço atingiu os 62%", diz. "No entanto, é Cascais que lidera a tabela, sendo o concelho que regista a maior taxa de esforço, situada nos 91%.", acrescenta.

O Correio da Manhã dá destaque ao acidente que se registou na manhã de sábado em Lisboa: "Salvos de carro a arder por PSP que tentaram atropelar".

O Expresso faz uma análise da encíclica de Leão XIV: contra a IA como arma de guerra, a palavra de ordem é desarmar.

O site do jornal conta ainda que se um bloqueio nos portos nacionais ou nos principais corredores marítimos de importação interrompesse a chegada de trigo a Portugal, o país poderia ficar sem matéria-prima para produzir pão, massas e outros bens alimentares em apenas duas a três semanas.

O Observador destaca uma entrevista ao advogado Agostinho Pereira de Miranda, que diz já ter gravado um fado para tocar no seu funeral.

O Eco traz uma entrevista a Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, que defende que o país precisa de perceber como é que investimento que deveria estar concluído este mês ainda nem sequer arrancou. "Há que retirar lições", diz.