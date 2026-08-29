Despiste durante perseguição policial em Algés faz um ferido grave. Condutor não tinha carta e foi detido

Um acidente a envolver três viaturas ligeiras na Avenida Brasilia, em Algés, provocou na manhã deste sábado, 29 de agosto, um ferido grave e dois ligeiros, além de ter provocado a interrupção do trânsito. O condutor da viatura que entrou em despiste não respeitara uma ordemd e paragem numa operação Stop, não tinha carta de condução e acabou por ser detido.

De acordo com a informação divulgada pela PSP, o acidente aconteceu na sequência de uma perseguição policial, depois de o condutor de uma viatura não ter parado numa operação de fiscalização desenvolvida pela Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa na avenida Brasília, acabando depois por despistar-se e embater em duas outras viaturas que estavam estacionadas.

"Uma viatura de marca Renault, modelo Clio, ao ser devida e legalmente escrutinada para ser fiscalizada, o seu condutor não obedeceu à ordem de paragem realizada pelo polícia, continuando a sua marcha em elevada velocidade, obrigando aquele polícia a desviar-se repentinamente da trajetória da viatura para evitar o seu atropelamento", descreve a PSP em comunicado acerca do incidente, registado pelas 7h25.

Segundo a nota da PSP, um dos polícias motociclistas iniciou a perseguição à viatura. Ao chegar à zona do viaduto que liga a Avenida Brasília à Avenida da Índia, o condutor perdeu o controlo do veículo, despistou-se e foi embater em duas viaturas que se encontravam estacionadas na Avenida Brasília, em frente ao Museu do Combatente, diz.

A viatura em fuga incendiou-se, tendo sido o polícia que ia a persegui-la a retirar o condutor, "que se encontrava combalido pelo embate e sem possibilidade de sair sem ajuda. Retirou ainda um outro ocupante do carro, " que se encontrava inanimado" e "auxiliou ainda um terceiro indivíduo, também ele ocupante do veículo, que entretanto se preparava para sair de forma autónoma", acrescenta a PSP.

Dois dos indivíduos foram conduzidos ao Hospital de Santa Maria e um ao São Francisco Xavier, Lisboa, para receberem assistência hospitalar.

O condutor foi detido por falta de habilitação legal para conduzir, resistência e coação sobre funcionário e condução perigosa.

Os três homens têm idades entre os 25 e os 31 anos.

A circulação na Avenida Brasília, em Lisboa, só foi restabelecida cerca das 12h20.