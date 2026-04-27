Revista de imprensa. As ações do governador do Banco de Portugal e o ataque à corrupção no futebol em risco

Álvaro Santos Pereira reforçou a sua carteira pessoal de ações já enquanto governador do Banco de Portugal, escreve o jornal Público nesta segunda-feira, 27 de abril. Segundo este diário, "estão em causa títulos da Galp e da Jerónimo Martins". Como o Código do Banco Central Europeu não permite estas transações privadas, o governador teve de desinvestir, escreve o Público.A edição do Correio da Manhã traz em manchete que o "ataque à corrupção no futebol está em risco". Demora na ação de unidade especial paralisa processos, escreve o jornal. Relatório do Ministério Público ao DCIAP revela "pouco ritmo de investigação" e "extensos períodos de inatividade", acrescenta o CM.No Jornal de Notícias, o destaque principal da edição desta segunda-feira vai para o facto de terem sido instaurados "mais de 800 processos contra professores e diretores de escola desde 2021". De acordo com o JN, onze professores foram demitidos. Os pais reclamam sobretudo sobre as notas atribuídas aos alunos e os dirigentes escolares pedem apoio jurídico face ao aumento de queixas.No Diário de Notícias, destaque para as consequências da guerra no Médio Oriente, que se estendem sobre a economia nacional e internacional. "Guerra ameaça a sobrevivência de empresas de aluguer de carros" é a manchete da edição do DN desta segunda-feira..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 27 de abril.Nos jornais económicos, o Jornal de Negócios revela que o consórcio Sacyr-DST entra na corrida ao segundo troço do TGV, enquanto no Jornal Económico a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários alerta que "é impossível contstruir" casas a 300 mil euros..Nos desportivos, A Bola destaca que já há "campeão à vista", após a vitória do FC Porto e o empate do Sporting neste domingo, enquanto Record destaca o "manto de revolta" leonina contra a arbitragem do jogo nas Aves.